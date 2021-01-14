بيان هام من قوى الأمن الداخلي.. هذا ما جاء فيه

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي: "يعقد مجلس النواب يوم غد الجمعة 15-1-2021، جلسة في قصر الأونيسكو - بيروت، لذلك، سيتم، اعتباراً من الساعة 14.00 من التاريخ المذكور أعلاه وحتى الانتهاء، تحويل السير وفقا لما يلي:



-السير القادم من الكولا بإتجاه محطة العجوز/ شارع البستاني، وتحويله باتجاه الكولا وإعادته باتجاه غبريال المر.



-نفق الماريوت وتحويله بإتجاه شارع غبريال المر صعوداً، وإعادته بإتجاه غبريال المر.



-مفرق "صيدلية مشموشي"، وتحويله بإتجاه تقاطع مار الياس / سلام.



-مفرق بنك بيروت وتحويله بإتجاه تقاطع مار الياس / سلام.



-منع المرور تحت نفق صائب سلام، وتحويل السير ابتداءً من تقاطع الراشدين / سلام بإتجاه حديقة المفتي حسن خالد.



-تحويل السير القادم من جادة ديغول - تقاطع الكارلتون، وإعادته باتجاه تقاطع نصر / الروشة.



-تحويل السير من تقاطع عبد الله المشنوق / كرامي باتجاه شارع رياض طه عيتاني نحو ساقية الجنزير.



-تحويل السير من ساقية الجنزير نزولاً باتجاه شارع برلين - كارلتون - ديغول.



-تحويل السير من ساحة عبد العال بإتجاه غبريال المر.



-تحويل السير القادم من "السمرلند" - حديقة بن زايد صعوداً باتجاه ساحة عبد العال- غبريال المر -"الماريوت".