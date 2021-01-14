كرامي: للتصويت على اقتراح القانون المتعلق بإحتساب ساعات المتعاقدين

دعا رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي، الى "التصويت على اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بإحتساب ساعات الاساتذة المتعاقدين".

وقال في بيان: "دعماً للجهود وللعمل الدؤوب الذي يقوم به القطاع التربوي في تيار الكرامة ومن خلال التنسيق الدائم مع ممثلي المتعاقدين والأحزاب والتيارات السياسية، نتمنى على دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري عرض اقتراح القانون المعجل المكرر المقدم من قِبَل كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة في الجلسة النيابية المقررة يوم غد الجمعة، وندعو جميع الزملاء التصويت لصالح هذا الاقتراح وذلك حفظاً لحقوق الاساتذة المتعاقدين ودعماً لهم في مسيرتهم حتى حصولهم على حقهم في التثبيت بعد كل التضحيات التي يقدموها".