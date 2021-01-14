عدوان: اللقاحات التي طلبتها الدولة تغطي فقط ٢٠ بالمئة من السكان

نشر النائب جورج عدوان سلسلة تغريدات على حسابه عبر "تويتر" جاء فيها: "فيما هناك دول شارفت على إعطاء اللقاح ل ٢٠ في المئة من سكانها، نحن نعمل على إقرار القانون المطلوب لاستعمال اللقاح".



وأضاف عدوان: "اللقاح الذي سيصل في بداية شهر شباط لن يصل منه سوى دفعة أولى في أول ثلث من السنة، أي حتى نهاية شهر آذار سيكون هناك تلقيح ل ١٠ بالمئة من اللبنانيين كحد أقصى، إن لم يتم استيراد لقاحات أخرى أو نفس اللقاح من خارج الدولة اللبنانية، وذلك سينعكس على الصحة العامة. وكل اللقاحات التي طلبتهم الدولة اللبنانية تغطي فقط ٢٠ بالمئة من السكان".