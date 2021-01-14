هكذا توزّعت إصابات "كورونا" على البلدات والأقضية اللبنانية

نشرت وزارة الصحة العامّة اليوم الخميس، جدولاً بيّنت فيه كيف توزّعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا على الأقضية اللبنانية.وأعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا اليوم الخميس عن تسجيل 5196 إصابة جديدة بكورونا (5184 محلية و12 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 237132".ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل "41 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 1781.