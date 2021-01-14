لجنة الناجحين بمباريات وظيفة أستاذ الثانوي: لادراج ملفنا في الجلسة التشريعية غداً

أعلنت اللجنة المركزية لمتابعة ملف الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية لوظيفة استاذ تعليم ثانوي في بيان، انه "بعدما تتقرر عقد جلسة تشريعية بعد ظهر غد، وكانت لجنة التربية النيابية، رئيسا واعضاء، قد وعدت بإيجاد حل عادل لقضية الأساتذة الناجحين في مباريات التعليم الثانوي عبر اعداد اقتراح قانون معجل مكرر بشأن ملفهم، فإن اللجنة المركزية تناشد رئيس المجلس النيابي الاستاذ نبيه بري طرح اقتراح القانون المعجل المكرر من خارج جدول الاعمال والذي يرمي الى تعيينهم في الملاك وفق حاجة وزارة التربية الفعلية، بعدما أشبع هذا الملف درسا وترحيلا ووعودا من كل القوى السياسية، لا سيما ان الوزارة بحاجة ماسة الى هؤلاء، بعد أن أثبتوا جدارتهم واهليتهم العلمية".

وناشدت اللجنة "كل المكاتب التربوية، دعم ملفهم غدا في الجلسة التشريعية، عبر تأكيد وعودها ومناقشة ملفهم واقراره بعد التصويت على اقتراح القانون الذي كان قد أعد من قبل رئيس واعضاء لجنة التربية النيابية".