نقيب الأطباء: نعم لقانون اللقاحات

أصدر نقيب الأطباء البروفسور شرف ابو شرف بياناً جاء فيه: "نعم لقانون اللقاحات شرط الحفاظ على المواصفات والجودة ‏المتوفرة في بلد المنشأ".



وأضاف: "إن نقابة الأطباء تطالب السادة النواب بربط مشروع قانون اللقاحات بمعايير المواصفات والجودة المتوفرة في بلد المنشأ، وبربطها بنفس الشروط التي تطبقها الدول الأوروبية، حفاظاً على صحة وحقوق المواطن والدولة" .