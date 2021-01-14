فتفت: الحريري لن يتراجع و باسيل يحاول الحصول على الثلث المعطّل

أكد عضو كتلة المستقبل النائب سامي فتفت أن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يحاول الحصول على الثلث المعطّل ولا قدرة له على الاطاحة بالحكومة ولا خيار الا بتشكيل حكومة مهمة تطبيقاً للمبادرة الفرنسية، مشيرا إلى ان "الرئيس المكلف سعد الحريري صعد 14 مرة الى بعبدا وقام بدوره وفي المرة الأخيرة قدّم طرحاً لرئيس الجمهورية".وشدد فتفت، في حديث للـmtv، على أن "الحريري لن يتراجع وهو يجول على الدول العربية والدول المجاورة من أجل لبنان "مش تيطق حنك" وهو قادر على جلب الأموال الى لبنان"، واعتبر أن "الرئيس عون أهان الرئيس المكلّف والنواب وأهاننا جميعاً بالفيديو المسرّب له ووصف الحريري بالكاذب ويجب أن يصدر عن رئيس الجمهورية إعتذار بعد الكلام الذي صدر عنه".واشار فتفت إلى ان "الحل بإجراء انتخابات نيابية مبكرة ولكن حزب الله رفض لأنه يدرك أنه سيخسر غطاء نواب التيار الوطني الحر بهذا الخيار"، معتبرا أن "باسيل هو جزء من المنظومة القائمة ونعتبره شخصا "غير نظيف".