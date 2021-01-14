لبنان

عراجي: تخطينا السيناريو الايطالي... وليمدّد الإقفال بلا استثناءات!

Lebanon 24
14-01-2021 | 23:37
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حذر رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي من "أننا بخطر كبير والاقفال يجب أن يكون تاما وجديا من دون استثناءات ولمدة 3 أسابيع لأن فترة الـ10 أيام غير كافية ويجب تمديدها".


وأكد عراجي، في حديث للـmtv، أننا "تخطينا السيناريو الايطالي وهناك مساعدات وصلت الى لبنان ولم تتوزّع وعرفنا بأجهزة التنفس في المدينة الرياضية من وسائل الاعلام"، مشيرا إلى ان "الاصابات ستزداد بسبب الاكتظاظ الذي شهدناه في السوبرماكات قبل الاقفال كما حصل في ليلة رأس السنة والناس لا تلتزم".
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