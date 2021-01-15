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15-01-2021 | 00:07
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تهتم شخصيات متعددة بالجهة التي سرَّبت معلوماتت كاذبة عن صحة مرجع كبير، وإذا ما كان ثمة علاقة بالوضع الصحي لمرجع آخر، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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تهتم شخصيات متعددة بالجهة التي سرَّبت معلوماتت كاذبة عن صحة مرجع كبير، وإذا ما كان ثمة علاقة بالوضع الصحي لمرجع آخر (اللواء)
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