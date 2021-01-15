لبنان

إلتزام كبير بالإقفال.. وتحذير من التلاعب بالمنصّة الالكترونية!

Lebanon 24
15-01-2021 | 00:35
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قال مصدر أمني مسؤول لـ"اللواء" انه "كان افضل يوم للإلتزام بالاقفال نسبة الى المرات السابقة، ونأمل ان يكون اليوم الاخير في 25 الشهر مثله وان يستمر الإلتزام الكبير في كل المناطق"، مشيراً الى ان "المواكبة الامنية كانت كثيفة، وتم تحرير محاضر ضبط بالمخالفين لكنها لم تكن مرتفعة كالسابق".

ورداً على سؤال حول عمل المنصّة الالكترونية وهل كانت ناجحة ام معقدة وصعبة، اوضح المصدر: "ان المنصة تعطي موافقة اولية فورية للجدّيين للخروج من المنزل لقضاء حاجة ضرورية، لكن قوى الامن تواكب على الارض عبر مقارنة الموافقة بالواقع والتأكد هل فعلا ان المواطن خرج من المنزل للسبب الذي حدّده، وعليه ان يُبرز مستندات تثبت صحة كلامه كوصل او فاتورة الشراء او ورقة الطبيب او المستشفى او الصيدلية". وقال: "نحن حذرنا قبل يومين من سوء استخدام هذه المنصة والتلاعب لأننا سنكون جديين في الملاحقة".
المصدر: اللواء
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