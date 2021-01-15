لبنان

مشاورات لإنشاء جبهة معارضة وطنية للعهد وحزب الله

Lebanon 24
15-01-2021 | 00:48
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كشفت المعلومات المتوافرة لـ"السياسة" أن "مشاورات تجري لإنشاء جبهة معارضة وطنية للعهد وحزب الله، بعد وصول الأمور على الصعيد الحكومة إلى مرحلة شديدة الخطورة في أعقاب وصول عملية التأليف إلى الحائط المسدود، بعد تسريب الرئاسة الأولى الفيديو المهين للرئيس المكلف سعد الحريري الذي غادر إلى أبو ظبي، وما أثاره ذلك من ردود فعل غاضبة على الرئيس عون".
وأشارت المعلومات إلى وجود اتصالات بين رؤساء الحكومات السابقين مع عدد من القيادات المعارضة للعهد ومن بينها النائب السابق وليد جنبلاط الذي سبق ودعا الحريري إلى الاعتذار عن التكليف، خاصة بعدما ظهر بوضوح إصرار العهد على الحصول على الثلث المعطل في أي حكومة ستشكل، وهو ما يرفضه الرئيس المكلف الذي يصر على حكومة اختصاصيين غير سياسية، خلافاً لرغبة رئيس الجمهورية الذي يطالب بحكومة سياسية تضم حلفاء العهد، لضمان الحصول على الثلث المعطل.
المصدر: السياسة الكويتبة
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