الحريري مستمرّ في مهمّته برغم فيديو الإهانة

قالت أوساط بارزة في تيار "المستقبل" لـ"السياسة" إن "العهد كان يتوقع إقدام الرئيس المكلف على الاعتذار بعد فضيحة تسريب الفيديو، إلا أنه أصيب بخيبة أمل كبيرة، بعد كل التأييد الذي حظي به الرئيس المكلف المصمم على الاستمرار في مهمته حتى تشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبية، انطلاقاً من مضمون المبادرة الفرنسية التي لا تزال موضوعة على الطاولة".