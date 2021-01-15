التحضير لمواجهة سياسية متصاعدة

قالت مصادر المعلومات عبر "الأنباء" الكويتية ان "فريق الحكم ومعارضيه يتحضرون لمواجهة سياسية متصاعدة اعتبارا من 20 الجاري، وان لقاء المصيطبة بصدد التواصل مع القيادات المارونية والمسيحية عموما، وفي طليعتهم البطريرك الماروني بشارة الراعي، وان الطرح المقبل سيكون الرد على الدفع باتجاه تعجيز سعد الحريري عن تشكيل الحكومة، بالمطالبة بإنهاء ولاية الرئيس عون، بتوافق وطني، يبدو ممكنا بعد انفجار المرفأ الكارثي".