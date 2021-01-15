17
o
بيروت
17
o
طرابلس
9
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
9
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
11
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
شراء بالتراضي
Lebanon 24
15-01-2021
|
04:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
مؤسسة كبرى ذات طابع اجتماعي يتم فيها شراء اللوازم المكتبية وغيرها من لوازم العمل بالتجزئة وبالتراضي من دون الاطلاع على سعر السوق ولا من يحاسب.
المصدر: النهار
مواضيع ذات صلة
بلدية نهر ابراهيم: شراء كمية من أدوات الاوكسيجين وتأمين الادوية
Lebanon 24
بلدية نهر ابراهيم: شراء كمية من أدوات الاوكسيجين وتأمين الادوية
15/01/2021 08:19:52
15/01/2021 08:19:52
Lebanon 24
Lebanon 24
غيتس يتجه لشراء أكبر شركة للطائرات الخاصة بالعالم.. تفاصيل تُكشف للمرة الأولى
Lebanon 24
غيتس يتجه لشراء أكبر شركة للطائرات الخاصة بالعالم.. تفاصيل تُكشف للمرة الأولى
15/01/2021 08:19:52
15/01/2021 08:19:52
Lebanon 24
Lebanon 24
هجمة غير مسبوقة على شراء oximeter من الصيدليات.. ما السبب؟
Lebanon 24
هجمة غير مسبوقة على شراء oximeter من الصيدليات.. ما السبب؟
15/01/2021 08:19:52
15/01/2021 08:19:52
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا.. طوابير شراء الخبز تمنع أطفالاً من الذهاب إلى المدرسة!
Lebanon 24
سوريا.. طوابير شراء الخبز تمنع أطفالاً من الذهاب إلى المدرسة!
15/01/2021 08:19:52
15/01/2021 08:19:52
Lebanon 24
Lebanon 24
شراء
سعر السوق
تابع
الأكثر قراءة
في اليوم الأول من الاقفال العام.. كيف افتتح الدولار في السوق الموازية؟
Lebanon 24
في اليوم الأول من الاقفال العام.. كيف افتتح الدولار في السوق الموازية؟
09:07 | 2021-01-14
14/01/2021 09:07:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ديما صادق منهارة في جنازة والدتها في قانا (فيديو)
Lebanon 24
ديما صادق منهارة في جنازة والدتها في قانا (فيديو)
13:06 | 2021-01-14
14/01/2021 01:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في اليوم الأول من الإقفال العام.. زحمة سير خانقة على أوتوستراد جل الديب!
Lebanon 24
في اليوم الأول من الإقفال العام.. زحمة سير خانقة على أوتوستراد جل الديب!
08:20 | 2021-01-14
14/01/2021 08:20:40
Lebanon 24
Lebanon 24
نوال الزغبي تثير غضب رواد مواقع التواصل بتعليقها على إصابة وزير الصحة.. وهكذا ردّت
Lebanon 24
نوال الزغبي تثير غضب رواد مواقع التواصل بتعليقها على إصابة وزير الصحة.. وهكذا ردّت
10:30 | 2021-01-14
14/01/2021 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة طبيب لبناني بكورونا.. ووضعه حرج!
Lebanon 24
إصابة طبيب لبناني بكورونا.. ووضعه حرج!
17:24 | 2021-01-14
14/01/2021 05:24:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:17 | 2021-01-15
هؤلاء هم الوزراء المسيحيون الذين إختارهم الحريري من لائحة عون
08:16 | 2021-01-15
قراءة في المشهد السياسي… الوطن في الأسر!!
07:16 | 2021-01-15
لا تسلكوها.. هذه الطرقات مقطوعة بسبب الثلوج
07:14 | 2021-01-15
بومبيو ينشر صورة لباسيل.. وأوساط ديبلوماسية رفيعة تعلق
07:14 | 2021-01-15
تحذير من مخاطر القطيعة!
07:02 | 2021-01-15
بري على خط الوساطة بين عون والحريري؟
فيديو
أردوغان يتلقى لقاح كورونا (فيديو)
Lebanon 24
أردوغان يتلقى لقاح كورونا (فيديو)
08:00 | 2021-01-15
15/01/2021 08:19:52
Lebanon 24
Lebanon 24
كأس ألمانيا.. فريق من الدرجة الثانية يقصي "بايرن ميونيخ"! (فيديو)
Lebanon 24
كأس ألمانيا.. فريق من الدرجة الثانية يقصي "بايرن ميونيخ"! (فيديو)
21:00 | 2021-01-14
15/01/2021 08:19:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ركلات الترجيح تبتسم لـ"برشلونة" في نصف نهائي "السوبر" الإسباني! (فيديو)
Lebanon 24
ركلات الترجيح تبتسم لـ"برشلونة" في نصف نهائي "السوبر" الإسباني! (فيديو)
18:00 | 2021-01-14
15/01/2021 08:19:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact