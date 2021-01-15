سهولة الترخيص

تبين أن المنصة المتعلّقة بأذونات التنقل خلال فترة الإغلاق العام، تتيح بسهولة الاستحصال على الترخيص من خلال انتحال صفة موظف عام في الادارات المستثناة، كما انها كانت تعطي الموافقة الحكمية مع بدء العمل فيها.