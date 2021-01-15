لبنان

جدل حول قانون

Lebanon 24
15-01-2021 | 04:39
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أفاد مرجع قانوني ان اقتراحات القوانين المتعلقة بتسديد أجور المتعاقدين في القطاع التربوي في فترة الإغلاق من شأنها ان تتسبب بإشكاليات قانونية للقطاعات غير المشمولة بالنص المقترح لا سيما سائر المتعاقدين والمياومين وكان الأجدى تقديم اقتراحات تنظم العمل.
المصدر: نداء الوطن
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أجور

متعاقدين

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