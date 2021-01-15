لبنان

اللقاح وصل إلى لبنان؟

Lebanon 24
15-01-2021 | 04:39
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تتداول أوساط صحية أنباء عن بدء دخول كميات محدودة من لقاحات كورونا للمحظيين عن طريق بعض المسافرين مصدرها بعض الدول الاوروبية رغم انها لا تزال تخضع للتجارب لإثبات فعاليتها.
المصدر: نداء الوطن
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لقاح

كورونا

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