اللقاح وصل إلى لبنان؟

تتداول أوساط صحية أنباء عن بدء دخول كميات محدودة من لقاحات كورونا للمحظيين عن طريق بعض المسافرين مصدرها بعض الدول الاوروبية رغم انها لا تزال تخضع للتجارب لإثبات فعاليتها.