لبنان

معراب لعرّابي "جبهة المعارضة": الجذور قبل القشور حتماً

Lebanon 24
15-01-2021 | 06:10
A-
A+
Doc-P-784421-637462879440658571.jpg
Doc-P-784421-637462879440658571.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كتب آلان سركيس في "نداء الوطن": تتكثّف الإتصالات بين عدد من الشخصيات والقوى السياسية لتأليف جبهة معارضة وطنية هدفها مواجهة ما يعتبره البعض إنقلاباً على "إتفاق الطائف" وضرباً للدستور.

 

ساهم الإشكال المتجدّد بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري في إحياء صراع الصلاحيات بين رئيسَي الجمهورية والحكومة، في حين أن البلاد تغرق في كارثة مالية وإقتصادية وصحية لا مثيل لها. ويتصرّف رئيس الجمهورية وكأن "الطائف" غير موجود ويريد أن يملك صلاحيات مثل الرؤساء الذين حكموا لبنان في فترة ما بعد الإستقلال، بينما يفهم رئيس الحكومة من "الطائف" أنه إنتزع الصلاحيات من رئيس الجمهورية ومنحها له، بينما الحقيقة أنه قلّص صلاحيات رئيس الجمهورية ووضعها في مجلس الوزراء مجتمعاً ولم ينقلها من بعبدا إلى السراي الحكومي.

 

ولا تبدو المشكلة في الصلاحيات بقدر ما هي في إنحلال الدولة وسيطرة الدويلة، لذلك فان وجود جبهة معارضة ضرورة في أي نظام ديموقراطي، فكيف الحال بالنسبة إلى لبنان؟

 

ويقوم رئيس الحزب "التقدّمي الإشتراكي" وليد جنبلاط بحركة مكوكية ويتواصل مع عدد من الأفرقاء لهذا الغرض، من دون أن يصل تواصله حتى الساعة إلى رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع. ولم يخرج موقف واضح من "القوات" تجاه مثل هكذا جبهة أو معرفة ما إذا كانت ستشارك فيها أم لا إذا أبصرت النور.

 

وفي السياق، تؤكّد مصادر معراب لـ"نداء الوطن" أنه في الشكل، من يسعى لقيام جبهة معارضة وطنية عليه أن يفتح قنوات التواصل مع القوى السياسية طالما أن المبادرة أتت منه، أما في المضمون فإن هدف هذه الجبهة كما يُقال هو تصحيح المسار ومواجهة الإنقلاب على "اتفاق الطائف".

 

وتشدّد المصادر على أن "القوات" هي في صلب مواجهة الإنقلاب، والتصدّي له أمر ضروري ومطلوب، لكن علينا التذكير بأن الإنقلاب على "الطائف" بدأ منذ عام 1990، وقد تمثّل بتغطية وجود الإحتلال السوري للبنان وإستمرار "حزب الله" بحمل السلاح تحت عنوان المقاومة في حين أنه كان يجب تسليم سلاحه مثل سائر الميليشيات اللبنانية. وإنطلاقاً من هذه العوامل، ترى "القوات" أن أي جبهة معارضة تهدف إلى تصحيح الإنقلاب على "إتفاق الطائف" يجب أن تنطلق من هذه النقطة تحديداً، أي نقطة إستعادة الدولة لقرار الحرب والسلم وأن يُسلّم "حزب الله" سلاحه للدولة اللبنانية، وكل ما هو خلاف ذلك لا يعني تصحيحاً للإنقلاب على "الطائف".

 

وتشدّد "القوات" على أهمية توحّد المعارضة بعدما وصلت البلاد إلى مرحلة إنهيار مالي وإقتصادي وإجتماعي وضربت الكارثة الدولة والشعب، إضافةً إلى العزلة الخارجية التي نعيشها بسبب دخول السلاح غير الشرعي في صراعات المنطقة، لذلك يجب العودة إلى الجذور لا القشور لمعالجة الأسباب الأصلية والخطيئة الأساسية التي أوصلت لبنان إلى ما وصل إليه.

 

وتؤكّد "القوات" أن مواجهة الإنقلاب تنطلق من تطبيق الدستور بشقّه السيادي، فمن هنا يبدأ الإصلاح والتغيير وتبدأ المواجهة، وكل ما هو خلاف ذلك يندرج في سياق صراع نفوذ وسلطة لا يهمّ "القوات" وهي غير معنية به.

 

وتطرح "القوات" خريطة طريق لجبهة المعارضة، تنطلق من تأليفها ووضع جدول أعمال لها تحت عناوين وطنية وسياسية وإصلاحية تحاكي كل مشكلات لبنان بعمقها، وذلك من أجل إعادة إنتاج سلطة. وهذه السلطة الجديدة تضع عنواناً أوّل ورئيسياً وهو تطبيق الدستور بشقّه السيادي، ومن ثمّ فكّ الإرتباط مع قوى السلطة والفريق الحاكم، والدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة، ووضع جدول أعمال لحوار وطني عنوانه الوحيد العودة إلى الميثاق والدستور والحياد ومشروع الدولة.

المصدر: نداء الوطن
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:17 | 2021-01-15
08:16 | 2021-01-15
07:16 | 2021-01-15
07:14 | 2021-01-15
07:14 | 2021-01-15
07:02 | 2021-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website