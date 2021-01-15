لبنان

تحذير من مخاطر القطيعة!

Lebanon 24
15-01-2021 | 07:14
A-
A+
Doc-P-784441-637462917632921933.jpg
Doc-P-784441-637462917632921933.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

حذرت مصادر سياسية عليمة من مخاطر استمرار القطيعة بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف للحكومة سعد الحريري، منبّهة الى ما هو اخطر بكثير بعد انعكاسات توقفهما عن بذل اي جهد يؤدي الى تنفيذ المهمة على مستقبل البلد، وهو ما سينعكس حكماً على حجم الازمات التي يمكن ان تتطور الى درجة لا يتوقعها اي عاقل.

 

ولفتت هذه المصادر، عبر "الجمهورية"، الى "التعنّت الذي بلغ مرحلة خطيرة لم تصل اليها اي معادلة سياسية سابقاً. كذلك بالنسبة الى لغة التخاطب التي اعتمدها رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الأحد الفائت، قبل ان يقدّم رئيس الجمهورية نسخة ثانية من هذا الخطاب في اليوم التالي.

المصدر: الجمهورية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:07 | 2021-01-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:06 | 2021-01-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2021-01-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:24 | 2021-01-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2021-01-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:17 | 2021-01-15
08:16 | 2021-01-15
07:16 | 2021-01-15
07:14 | 2021-01-15
07:02 | 2021-01-15
07:01 | 2021-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website