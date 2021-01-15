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لبنان
بومبيو ينشر صورة لباسيل.. وأوساط ديبلوماسية رفيعة تعلق
Lebanon 24
15-01-2021
|
07:14
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علّقت اوساط ديبلوماسية رفيعة المستوى عاملة في واشنطن على تغريدة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو التي نشر فيها صورة للوزير السابق جبران باسيل.
وقالت لـ"الجمهورية" إنّ التغريدة تمثل "اعترافاً رسمياً بأنّ العقوبات على باسيل هي سياسية بامتياز، وقد فرضتها الولايات المتحدة عليه بهدف الضغط عليه لتغيير سياسته عموماً، وعدم المطالبة بعودة النازحين، إضافة الى تغيير موقفه الرافض للتوطين".
وأمس، نشر بومبيو، صورة لباسيل تحمل عبارة "مُعاقَب"، ضمن سلسلة تغريدات تناول فيها "وقوف" بلاده إلى جانب الشعب اللبناني.
وعلّق بومبيو قائلاً: "ليس مجرد كلام، فنحن قمنا بفرض عقوبات على وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل لتورّطه بممارسات فاسدة".
وأعاد بومبيو نشر رابط للقرار الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية حول العقوبات على باسيل.
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