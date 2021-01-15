هؤلاء هم الوزراء المسيحيون الذين إختارهم الحريري من لائحة عون

عُلم أن الرئيس الحريري، وقبل أزمة الثقة بينه وبين بعبدا، كان اختار خمسة اسماء



لوزراء مسيحيين من لائحة كان الرئيس عون قد سبق أن قدّمها، وهم: وزير الاقتصاد سعاده شامل، وزير التربية عبدو جرجس، وزير الدفاع انطوان اقليموس، وزيرة الثقافة فاديا كيوان، وزير الشباب والرياضة وليد نصار.