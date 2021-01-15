لبنان

أوقاف عكار: تعليق الصلوات في المساجد حتى إشعار آخر

Lebanon 24
15-01-2021 | 08:35
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أعلنت دائرة أوقاف عكار في بيان "تعليق الصلوات في المساجد حتى اشعار آخر، التزاما لقرار المديرية العامة للاوقاف الاسلامية في بيروت"، وتمنت على الجميع من دون استثناء ألا يحرجنا ويحرج نفسه بعدم الالتزام، ويضعنا في موقف لا نحسد عليه. سائلين الله ان يرحمنا ويرحم العباد ويرفع عنا البلاء والوباء والغلاء وتسلط الاعداء وان يصلح الراعي والرعية، وان يتوب علينا حتى نتوب اليه ويأخذ بأيدينا الى ما فيه مصلحة العباد والبلاد".
 
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