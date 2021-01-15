لبنان

في أول رحلة بين المطارين.. وصول الطائرة الأولى من حلب إلى بيروت (صور)

Lebanon 24
15-01-2021 | 09:20
A-
A+
Doc-P-784485-637462993766242809.jpg
Doc-P-784485-637462993766242809.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن طائرة تابعة لـ"أجنحة الشام"، حطت عند الأولى بعد منتصف الليل، آتية من مطار حلب إلى مطار رفيق الحريري بيروت الدولي في بيروت، في أول رحلة لها بين المطارين.

 

وفي سياق متصل، أوضح مدير عام الطيران المدني السوري، المهندس باسم منصور، في تصريح لوكالة "سانا" "أن عودة مطار حلب الدولي للعمل تأتي تنفيذا لقرار رئاسة مجلس الوزراء بعد توقفه المؤقت عن العمل جراء جائحة كورونا، حيث وصلت الطائرة السورية قادمة من مطار بيروت الدولي وستعود من مطار حلب إلى مطار بيروت منوها بالإجراءات الوقائية المتخذة في المطار لضمان سلامة المسافرين من فيروس كورونا"، لافتا إلى أن عودة المطار للعمل واستئناف حركة الطيران للدول المجاورة يسهم في دوران عجلة الاقتصاد وإعادة الألق لمدينة حلب السياحية.

 

 

 

 
 

وقالت مديرة المركز الصحي في مطار حلب الدولي، الدكتورة سلوى إبراهيم، إنه "تم اتخاذ كل الإجراءات المناسبة للوقاية من فيروس كورونا وفقا للبروتوكول المعتمد من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الطيران المدني والذي تتضمن تعليماته إجراء الفحص الحراري للمسافرين واختبار الـ "بي سي ار" ضمن مدة 96 ساعة والذي يجب أن يكون صادرا عن المخابر المعتمدة من قبل وزارة الصحة من البلدان التي يأتي منها المسافرون وبالتالي يتم إعطاء القبول للمسافر للدخول".

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:43 | 2021-01-15
11:26 | 2021-01-15
11:20 | 2021-01-15
11:19 | 2021-01-15
11:15 | 2021-01-15
11:14 | 2021-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website