بعد نجاتها من انفجار مطار عدن.. تغريدة مؤثرة ليارا خواجة

شاركت يارا خواجة المتحدثة الرسمية بإسم الصليب الأحمر في اليمن التي نجت من انفجار مطار عدن في 30 كانون الأول الفائت متابعيها على "تويتر" بتغريدة مؤثرة.

وفي تغريدة على حسابها، كتبت خواجة: "كيف حالي؟ بخيرٍ إلا. أشبه الوقت وأتكئ عليه. ساعاتٌ لأخذ أدويتي ومسكناتي. أيامٌ لأزيل قطبي وأفحص رئتي، أشهرٌ حتى أمشي. سأتعلم الصبر إذاً، مهمة أجلتها ٣٠ عاماً لكنها فرضت أخيراً علي. بس إذا اللي قالولها لفيروز إنه"الحب بيقتل الوقت" ما كذبوا عليها، حكون بخير بكم الدعم الذي ألقاه".

كيف حالي؟ بخيرٍ إلا. أشبه الوقت وأتكئ عليه. ساعاتٌ لأخذ أدويتي ومسكناتي. أيامٌ لأزيل قطبي وأفحص رئتي، أشهرٌ حتى أمشي. سأتعلم الصبر إذاً، مهمة أجلتها ٣٠ عاماً لكنها فرضت أخيراً علي. بس إذا اللي قالولها لفيروز إنه" الحب بيقتل الوقت" ما كذبوا عليها، حكون بخير بكم الدعم الذي ألقاه. — Yara Khaweja (@KhawejaYara) January 14, 2021

وكانت خواجة، وهي كريمة النائب في كتلة "التنمية والتحرير" محمد خواجة، أصيبت بجروح في تفجير مطار عدن الذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.