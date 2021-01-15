لبنان

توقيف مروّجي عملة مزيّفة في دير عمار وطرابلس.. وضبط مبلغ 96 مليون ليرة! (صورة)

Lebanon 24
15-01-2021 | 10:21
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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة - بلاغاً جاء فيه: "توافرت معلومات لدى مفرزة طرابلس القضائية في وحدة الشرطة القضائية حول تعرّض مواطن لعملية احتيال من خلال قيام شخصين مجهولين بالاستيلاء منه على مبلغ /11/ ألف دولار أميركي مقابل إعطائه مبلغ /96/ مليون ل. ل.، تبيّن في ما بعد أنه مزيّف فجرى ضبطه.

بعد عمليات رصد وتعقّب، تمكّنت المفرزة المذكورة من معرفة هوية الفاعلين.

بتواريخ 8، 9، 10 و11 كانون الثاني 2021 تمكنت قوة من المفرزة من توقيفهم في مناطق دير عمار - المنية، التبانة والملولة - طرابلس، وهم:

- هـ. ع. (مواليد عام 1994، لبناني).
- ن. م. (مواليد عام 1981، لبناني) مطلوب للقضاء بموجب خلاصتي حكم بجرم سرقة وتخريب، وضُبط بحوزة الثاني سلاح حربي.
- ع. ح. (مواليد عام 1980، لبناني) يوجد بحقه مذكرة توقيف بجرم سرقة.
- م. ح. (مواليد عام 1987، لبناني).
بالتحقيق معهم، اعترفوا بترويج العملة المزيفة، وانهم كانوا يشترون /100/ مليون ل. ل. مزيفة بمبلغ /10/ ملايين ل. ل. صحيحة، من إحدى البلدات البقاعية.

أودعوا مع المضبوطات مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال للتوسّع بالتحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء المختص". 
 
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