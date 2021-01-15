تأخّر العونيون!



علق مرجع سياسي لبناني على السياسة الاعلامية التي يعتمدها "التيار الوطني الحر" في الاسابيع الاخيرة بأنها جيدة بكل تفاصيلها، وذكية الى حد بعيد.



لكن المرجع اشار الى أن التيار تأخر كثيرا في اعتماد مثل هذه السياسة لأن ما خربته السنوات بات من الصعب اصلاحه بسهولة وتحديدا صورة التيار ورئيسه امام الرأي العام.