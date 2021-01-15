لبنان

سقط من الطابق الخامس وفارق الحياة!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-01-2021 | 10:39
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سقط المدعو "ج. م." (مصري الجنسية) من على شرفة الطابق الخامس في محلة طريق الشام، حيث نقل إلى أحد المستشفيات، وما لبث أن فارق الحياة.
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خاص "لبنان 24"

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