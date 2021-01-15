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لبنان
البابا يعيّن المطران سويف عضواً في مجمع خدمة التنمية البشرية
Lebanon 24
15-01-2021
|
10:51
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أفاد المركز الكاثوليكي للإعلام بأنّ البابا فرنسيس، عيّن راعي أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف أنطوان سويف عضواً في مجمع خدمة التنمية البشرية المتكاملة.
وبحسب بيان صادر عن المركز، فإنّ "رسالة هذا المجمع الذي يترأسه الكاردينال بيتر توركسون، تكمن في الحقول التالية: خدمة المحبة، عدالة وسلام، خدمة الصحة، المهجرون والمهاجرون، الوقوف الى جانب المتروكين والمهمشين والمرضى والمعوزين وضحايا النزاعات والحروب والكوارث الطبيعية، وكل أنواع العبودية والإتجار بالبشر. ويخدم فيه كرادلة وأساقفة وكهنة مع العلمانيين".
يشار إلى أنّ المطران يوسف سويف هو رئيس اللجنة البطريركية للشؤون الليتورجية وشغل منصب رئيس أساقفة أبرشية قبرص المارونية سابقاً (2008 - 2020) وزائراً رسولياً في اليونان منذ 2018، كما عين من قبل الحبر الأعظم في المجلس التنفيذي لكاريتاس الدولية لولايتين متتاليتين (2012 - 2019).
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