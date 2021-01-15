‎اف 15 في الاجواء اللبنانية... لماذا؟



اكد مصدر مطلع أن معظم الطلعات الجوية والخروقات الاسرائيلية للاجواء اللبنانية تحصل عبر طائرات "اف 15"، وهذا يعني ان ما يحصل ليس عملية استعراض فقط.



واشار المصادر الى ان هذا النوع من الطائرات لديه قدرات استطلاعية هائلة قد تمكنها من استطلاع ليس فقط الاراضي اللبنانية بل الاراضي السورية من الاجواء اللبنانية.