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لبنان
دوريات لشرطة بلدية طرابلس على المحال التي فتحت أبوابها
Lebanon 24
15-01-2021
|
11:15
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تنفذ شرطة بلدية طرابلس دوريات في عدة شوارع في طرابلس لإغلاق المحال الغير ملتزمة بقانون الإقفال، بحسب ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.
وقد طلبت الدوريات من أصحاب المحال المخالفة الإقفال فوراً تحت طائلة تسطير محاضر ضبط.
المصدر: لبنان 24 - الشمال
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