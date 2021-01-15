دوريات لشرطة بلدية طرابلس على المحال التي فتحت أبوابها

تنفذ شرطة بلدية طرابلس دوريات في عدة شوارع في طرابلس لإغلاق المحال الغير ملتزمة بقانون الإقفال، بحسب ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.



وقد طلبت الدوريات من أصحاب المحال المخالفة الإقفال فوراً تحت طائلة تسطير محاضر ضبط.