اللواء خير تفقد المستشفى الميداني المصري في قصقص

تفقد الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير المستشفى الميداني المصري في منطقة قصقص - حرش بيروت، وجال في ارجاء المستشفى مطلعا على سير العمل داخلها.

واشار خير الى ان المستشفى يستقبل 500 مريض يوميا وهو يقوم بالمعاينة والعلاج وبتقديم الادوية اللازمة مجانا، وناشد أهالي بيروت التوجه والاستفادة من علاج وادوية هذه المستشفى، شاكرا "جهود الادارة والاطباء والعاملين فيها وجمهورية مصر العربية الشقيقة على هذا العطاء والمؤازرة التي توليها للشعب اللبناني عموما ولاهالي بيروت خصوصا، وهو ما نلمسه دائما وعند كل استحقاق او حاجة".