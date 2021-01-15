إصابة رئيس بلدية مركبتا - المنية بـ"كورونا"

أعلنت خلية الأزمة في بلدية مركبتا - المنية عن تسجيل إصابة رئيس بلدية مركبتا، بسام عطيّة، بفيروس "كورونا" بعد أن ظهرت نتائج الفحوصات المخبرية التي أجريت له مؤخراً بأنّها إيجابية.