هدنة جوية لـ 24 ساعة سيشهدها لبنان.. العاصفة ستُصعّد في قسمها الثاني وستبدأ في هذا الموعد

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان لبنان والمنطقة يمران بهدنةٍ جوّية خلال 24 ساعة يتخلل الوضع امطاراً محلية وانخفاض بدرجات الحرارة.

تتعمّق العاصفة فوق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط يوم السبت وتتدنى قيم الضغط الجوّي الى 1006hpa الأمر الذي سيزيد من سرعة الرياح يومَي الأحد والإثنين لتتراوح بين 80 و 100 كم في الساعة.

تسيطر الأجزاء الكبرى من السحب الركامية والرعدية على لبنان وساحل سوريا وشمال فلسطين بعد نهار السبت، فتتحوّل الهطولات الى طوفانية مصحوبة بالصواعق وحبّات البرَد العشوائية (محليّة)، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر، فيما تتحوّل العاصفة فوق 1600 متر الى عاصفة ثلجية نظراً لغزارة الثلوج المرتقبة وسرعة الرياح.

- فروقات في الضغط الجوّي بين لبنان وشبه جزيرة سيناء، لن تسمح، حتى الساعة، بتعمّق الكتل القطبية نحو لبنان وفلسطين، فتكتفي الثلوج بتغطية المرتفعات التي تعلو 1200 متر بين الاحد والاثنين (حتى الساعة).

تحمل العاصفة (درجة ثانية) في قسمها الثاني امطاراً اكثر وأشمل وأشد غزارة، لكي تصل الهطولات وستكون موزّعة على الشكل التالي (حتى الاربعاء موعد انتها العاصفة).

الهطولات:

من المنتظر ان تسبب غزارة الهطولات سيولاً متفرّقة وفيضانات وجرف اتربة في بعض المناطق اللبنانية اذ من المتوقّع ان تتخطى الأمطار طيلة مدة العاصفة 300 مم (حتى يوم الأربعاء القادم).

كيف ستتوزع نسبة الأمطار المرتقبة؟

-درجة اولى 250-320مم

ساحل سوريا (طرطوس واللاذقية)، البترون، جبيل ومحيطها، عمشيت، الصفرا، طبرجا، جونية، غادير، حريصا، الضبية، بيروت، الناعمة، صيدا.

-درجة ثانية 190-245مم

طرابلس، عكار، الكورة، زغرتا، بشري، اعالي نهر ابراهيم، يحشوش، مناطق كسروان الجبلية، مناطق المتن الجبلية، الشوف، عاليه، بعبدا والنبطية.

-درجة ثالثة 100-185مم

المناطق البقاعية الوسطى والغربية، صور ومرجعيون، جزين، بنت جبيل، رميش،

-درجة رابعة 50-95 مم

بعلبك، البقاع الشمالي، شمال فلسطين، وشمال الاردن، حوران، دمشق ويبرود، عمّان.

-درجة خامسة 20-45 مم

حمص وحماه.

الثلوج:

ما زال نشاط الكتل القطبية ضعيفاً على لبنان وفلسطين حتى الساعة وقد ينشط مطلع الاسبوع المقبل، لذلك سوف يُقتصر تساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وقد يلامس 1100 متر مساء يوم الأحد وصباح الاثنين، وتبقى التراكمات الملحوظة على الجبال التي تعلو 1400/1500 متر.

كميات الثلوج المنتظرة فوق الجبال اللبنانية خلال هذه العاصفة، بحسب تحديث الرادار ليوم الثلاثاء:

٢٥٠٠/٣٠٠٠ متر: ٢ الى ٣ متر مع وضع الرياح والنسافات الثلجية

١٩٠٠/٢٤٠٠ متر: ١٢٠ سنتم الى ٢ متر

١٦٠٠/١٨٠٠ متر: ٤٠ الى ٧٥ سنتمر

١٤٠٠/١٦٠٠ متر ١٥ الى ٤٥ سنتم

احتمال بأن تلامس الثلوج ١١٠٠/١٣٠٠ بما يقارب ٢ الى ١٣ سنتم

يتدنى مستوى تساقط الثلوج، تدريجياً، من ٢٣٠٠ الى ١١٠٠ متر والتراكمات ستكون من نصيب المرتفعات التي تعلو ١٤٠٠/١٥٠٠متر.

طقس يوم الجمعة: غايم مع امطار متفرقة

الحرارة على الساحل: 18 نهاراً و 14 ليلاً

في البقاع: 12 نهاراً و 5 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 10 نهاراً و 4 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 7 نهاراً و -1 ليلاً

الرياح: جنوبية غربية باردة ليلاً سرعتها بين 30 و 45 كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1014hpa

الرطوبة: بين 65% و 80%

البحر: مرتفع الموج

من المنتظر ان يرتفع الضغط الجوي فوق تركيا نحو 1022hpa وينخفض فوق فلسطين الى 1018hpa ما يسبب نشاطاً للرياح القطبية فوق لبنان فتتدنى درجات الحرارة مع انتهاء الهطولات.