نقيب أصحاب مكاتب السفر: لاستثناء العاملين من قرار الإقفال

ناشد نقيب اصحاب مكاتب السياحة والسفر جان عبود، في بيان، "المسؤولين كافة العمل على استثناء مكاتب السفر والسياحة من الاقفال نظرا لارتباط عملها بحركة المطار وعجزها عن تلبية طلبات المسافرين بالعمل عن بعد"، مؤكدا أن "تلك الوكالات تلتزم أقصى شروط السلامة والأمان مع الحد الادنى من قدرة التشغيل".

