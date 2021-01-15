لبنان

مستشفى بشري الحكومي: 28 حالة جديدة في المنطقة

Lebanon 24
15-01-2021 | 12:18
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أعلنت إدارة مستشفى بشري الحكومي في بيان، عن 28 حالة جديدة في منطقة بشري جراء الفحوص التي أجريت يومي 13 و14 الشهر الحالي.
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