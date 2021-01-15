لبنان

الطقس سيتحول في هذا اليوم.. استعدوا للثلوج والعواصف والرعد!

Lebanon 24
15-01-2021 | 16:00
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، يتحول ابتداء من بعد الظهر الى غائم مع احتمال هطول امطار خفيفة محلية ، ويتشكل الضباب على المرتفعات. تشتد غزارة الأمطار خلال الليل وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق.
 
وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: منخفض جوي متمركز شرق اوروبا يسيطرعلى الحوض الشرقي للمتوسط، مما يؤدي الى طقس ماطر وعاصف أحيانا خلال الأيام المقبلة.
- المعدل الوسطي لدرجات الحرارة لشهر كانون الثاني على الساحل: من 11 الى 19 درجة مئوية في الظل.

- الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: غائم جزئيا الى غائم أحيانا، من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات وأمطار خفيفة متفرقة، كما تنشط الرياح أحيانا فيرتفع معها موج البحر، وتتساقط الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1700 متر وما فوق، على ان يشهد الطقس انفراجات واسعة.

السبت: غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، يتحول اعتبارا من بعد الظهر الى غائم مع احتمال هطول امطار خفيفة محلية، ويتشكل الضباب على المرتفعات. تشتد غزارة الأمطار خلال الليل وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم خلال الفترة الصباحية مع احتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة، يتحول الطقس تدريجيا بدءا من الظهر الى ماطر بغزارة مع عواصف رعدية ورياح شديدة تقارب ال 75 كم/س في معظم المناطق ووتتخطى ال85 شمال البلاد، ونحذر من تشكل السيول وتطاير اللوحات الإعلانية على الطرق، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع الـ1700 متر وما فوق، ويتدنى مستوى تساقطها ليلا مع تدني درجات الحرارة لتلامس الـ1500 متر خصوصا شمال البلاد.

الإثنين: غائم الى غائم جزئيا مع انخفاض إضافي محدود في درجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة تكون غزيرة احيانا مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تقارب ال 60 كلم/س في معظم المناطق وتتجاوز الـ75 كم/س شمال البلاد، يرتفع معها موج البحر كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق، وتتدنى ليلا فتلامس الـ1400 متر. واذ نحذر من تشكل السيول وانجراف التربة وتطاير اللوحات الاعلانية على الطرق.

- الحرارة على الساحل من 12 الى 20 درجة، فوق الجبال من 4 الى 12 درجة، في الداخل من 6 الى 12 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية - غربية، سرعتها بين 15 و 45 كلم/س.
- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %.
- حال البحر: هائج الى مائج (ما يقارب 2,5 امتار)، حرارة سطح الماء: 20 درجة.
- الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 6,43
- ساعة غروب الشمس: 16,51

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