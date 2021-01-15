مع إقتراب اشتداد العاصفة الثلجية.. بيان من بلدية كفردبيان

أعلنت بلدية كفردبيان في بيان، "انه مع مع إقتراب اشتداد العاصفة الثلجية التي تضرب جبال لبنان، على الوسائل الاعلامية التواصل المسبق معها قبل التوجه الى منطقة كفردبيان (المزار- عيون السيمان - فقرا) لتغطية اخبار العاصفة، وذلك للتنسيق وتقديم المساعدات اللوجستية".

