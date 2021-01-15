"إسرائيل" تفرج عن الراعي حسن زهرة

أفرج الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن الراعي اللبناني حسن زهرة، الذي اختطفه من خراج كفرشوبا قبل أيام.

وأعلن مراسل "المنار" علي شعيب أن الجيش الإسرائيلي أفرج عن الراعي ويقوم بتسليمه للجيش اللبناني عبر معبر رأس الناقورة.

بدوره، غرد المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه عبر تويتر قائلا: ""أعيد صباح اليوم الى لبنان راعي الماشية اللبناني الذي تم اعتقاله يوم الثلاثاء الماضي بعد ان اجتاز عمدًا الحدود مع إسرائيل في منطقة جبل الروس حيث تم تسليمه الى الصليب الأحمر عبر معبر راس الناقورة".

وكان أعلن أمس أن إسرائيل أجلّت الإفراج عن الراعي زهرة إلى الغد (أي اليوم) من دون معرفة الأسباب.