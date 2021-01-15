حريق على مدخل مبنى تجاري في سوق جبيل

اندلع حريق في لوحات فواصم كهربائية على مدخل مبنى تجاري في سوق جبيل، وحضرت على الفور عناصر الدفاع المدني في مركز جبيل وعملت على اخماده، بحسب ما افادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.