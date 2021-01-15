لبنان

حريق على مدخل مبنى تجاري في سوق جبيل

Lebanon 24
15-01-2021 | 12:54
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اندلع حريق في لوحات فواصم كهربائية على مدخل مبنى تجاري في سوق جبيل، وحضرت على الفور عناصر الدفاع المدني في مركز جبيل وعملت على اخماده، بحسب ما افادت الوكالة الوطنية للإعلام.
 
وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.

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