في اليوم الثاني من الإقفال.. كم بلغت نسبة الإلتزام؟

شهد اليوم الثاني من الاقفال العام التزاما شبه تام في مختلف المناطق لم يخل من بعض الخروق.

وقد عمدت قوى الأمن الداخلي إلى إقامة حواجز ثابتة ومتنقلة للتأكد من عدم مخالفة أصحاب السيارات استثناءات قرار حظر التجول، مسيرة دوريات عند مداخل المدن والبلدات.