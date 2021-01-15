بيان من رئيس بلدية العاقورة رداً على مكتب البيئة في "القوات"

صدر عن رئيس بلدية العاقورة بيا جاء فيه: "رداً على ما جاء في بيان مكتب البيئة في القوات يهم رئيس بلدية العاقورة أن يوضح التالي:١_ يأسف رئيس بلدية العاقورة على العمل غير المهني التي قامت به لجنة البيئة في القوات عبر عدم تقصيها الحقائق من المصدر، على الرغم من انفتاح رئيس البلدية على كافة الأحزاب المسيحية من اجل العمل الإنمائي البحت دون الدخول في البزارات السياسية.٢_ ان محاولة مكتب البيئة في القوات الإيحاء بأن السلطة نائمة وتتغاضى عن موضوع إحراق الدواليب في جرد العاقورة، فإن هذا الموضوع ليس سوى عنوان للنكد السياسي البحت، كون رئيس بلدية العاقورة قد قام بمعالجة الموضوع فورا، وقد تمت الملاحقة القانونية من جانب النيابة العامة البيئية.٣_ كان الأجدى بمكتب البيئة في القوات ان يمد يد العون الى بلدية العاقورة والجيش اللبناني في موضوع نزع الالغام المتبقية في جرد العاقورة بدل التلهي بمعلومات مغلوطة ومحاولة المزايدة في الموضوع البيئي".