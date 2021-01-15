"صوت لبنان" واحد في كل لبنان

أصدرت قاضي الأمور المستعجلة في المتن رانيا رحمة حكماً قضى يمنع الشركة العصرية للاعلام" التي تدير "اذاعة صوت كل لبنان" ومركزها الضبيه من استعمال عبارة "صوت لبنان" والعلامة الفارقة VDL وRadio Voice of Lebanon و VDL News وازالتها فوراً تحت طائلة غرامة اكراهية مقدارها مليونا ليرة عن كل يوم تأخير.

كما منع الحكم "الشركة العصرية للاعلام" من استخدام الاسم التجاري "صوت كل لبنان" والزامها بازالته فوراً تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها مليونا ليرة عن كل يوم تأخير، والزامها بنشر خلاصة الحكم ورقياً والكترونياً وعلى نفقتها في جريدتي الجمهورية والديار.

وكان حزب "الكتائب" قد تقدم بدعوة ضد الشركة العصرية للإعلام في هذا الصدد.

إليكم نسخة عن الحكم القضائي: