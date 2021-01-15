أول تغريدة لوزير الصحة بعد اصابته بكورونا

غرد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن عبر حسابه الخاص على تويتر في أول تغريدة له بعد اصابته بكورونا كاتباً: "أتوجه بالشكر الخالص والمودة لدولة رئيس مجلس النواب ولرئيس وأعضاء لجنة الصحة النيابية والسادة النواب الكرام على إقرار هذا القانون الصحي العصري الذي يواكب الإنجازات العلمية ويؤمنها للشعب اللبناني رغم كل الظروف المعقدة لتبقى سلامته أولوية".

أتوجه بالشكر الخالص والمودة لدولة رئيس مجلس النواب ولرئيس وأعضاء لجنة الصحة النيابية والسادة النواب الكرام على إقرار هذا القانون الصحي العصري الذي يواكب الإنجازات العلمية ويؤمنها للشعب اللبناني رغم كل الظروف المعقدة لتبقى سلامته أولوية... أعاننا الله على مر هذا الوباء وبلاءه — Hamad Hassan _حمد حسن (@Hamad_hassan20) January 15, 2021