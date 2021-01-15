الجيش تسلم المواطن حسن زهرة من البعثة الدولية للصليب الأحمر

أفرج الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، ، اليوم الجمعة، عن الراعي اللبناني حسن زهرة، الذي اختطفه من خراج كفرشوبا قبل أيام، صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي: بعد أنصدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 15 /1 /2021 تسلم الجيش اللبناني من الصليب الأحمر الدولي المواطن حسن قاسم زهرة الذي كان يرعى الماشية في منطقة بسطرة ـ كفرشوبا، وخطفته قوات العدو الإسرائيلي واقتادته إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخ 12 /1/ 2021.

وقد بوشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات عملية الخطف".