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لبنان
الجيش تسلم المواطن حسن زهرة من البعثة الدولية للصليب الأحمر
Lebanon 24
15-01-2021
|
15:53
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بعد أن
أفرج الجيش الإسرائيلي
، اليوم الجمعة،
عن الراعي اللبناني حسن زهرة، الذي اختطفه من خراج كفرشوبا قبل أيام،
صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:
"بتاريخ 15 /1 /2021 تسلم الجيش اللبناني من الصليب الأحمر الدولي المواطن حسن قاسم زهرة الذي كان يرعى الماشية في منطقة بسطرة ـ كفرشوبا، وخطفته قوات العدو الإسرائيلي واقتادته إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخ 12 /1/ 2021.
وقد بوشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات عملية الخطف".
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