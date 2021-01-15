دبابة إسرائيلية تجتاز السياج التقني مقابل ميس الجبل (فيديو)

إجتازت دبابة اسرائيلية معادية منذ قليل السياج التقني في منطقة كروم الشراقي على الحدود بين بلدة ميس الجبل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بمؤازة عدد من الجنود الإسرائيليين الذين توغلوا وانتشروا خلف السواتر الترابية في المنطقة المتنازع عليها بين الشريط الشائك والخط الازرق.