القاضي عويدات يصدر قراراً يلزم "كهرباء لبنان" بتأمين الكهرباء الى مستشفى راشيا

أصدر القاضي عويدات قراراً معجل التنفيذ ألزم مؤسسة كهرباء لبنان بتأمين التيار الكهربائي الى مستشفى راشيا الحكومي بانتظام ودون اخضاعه للتقنين العادي وبصورة فورية طوال فترة التعبئة العامة تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها مليونا ليرة لبنانية عن كل يوم تاخير في تنفيذ القرار.