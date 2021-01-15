لبنان

الخطوط الجوية السورية: طائرة حلب الواصلة الى بيروت فجرا تابعة لـ SYRIANAIR

Lebanon 24
15-01-2021 | 16:38
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أوضحت ادارة الخطوط الجوية العربية السورية في بيان، ان "الطائرة التي حطت عند الثانية من فجر اليوم بتوقيت بيروت، والاتية من مطار حلب الدولي، تابعة للخطوط الجوية العربية السورية SYRIANAIR وليس لشركة "الاجنحة"، وهي من نوع ايرباص 320، رقم الرحلة 183، وكان على متنها 26 مسافرا وصلوا الى بيروت واقلعت وعلى متنها 43 مسافرا الى مطار حلب، رقم الرحلة 182".

وأشارت الى أن "هذه هي الطائرة الاولى التي يعاد تسييرها الى مطار رفيق الحريري الدولي بعد توقف استمر منذ عام 2010، وسوف تسير الشركة رحلة اسبوعيا، كل يوم جمعة، بين مطاري حلب وبيروت".
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