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لبنان
مبادرة من تجمع رجال الاعمال والمهن الحرة في صيدا والجنوب
Lebanon 24
15-01-2021
|
17:28
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أطلق تجمع رجال الاعمال والمهن الحرة في صيدا والجنوب بالتعاون مع شركة Karimpress، مبادرة بعنوان "اذا الدولة ما بتساعد نحنا منساعد"، بهدف دعم المصالح والمؤسسات الصغيرة في منطقة صيدا والجنوب من خلال تقديم خدمات مجانية لها لتسويق منتجاتها خاصة في فترة الاقفال العام، ومن اجل تحفيزها على الصمود والبقاء في ظل الازمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد.
وقال عضو الهيئة التأسيسية للتجمع بسام كريم: "هذه المبادرة يطلقها التجمع خصوصا في فترة الاقفال العام، لتشجيع المؤسسات واصحاب المصالح الصغيرة على الاستمرار بالعمل، ونحن سنساعدهم على تسويق منتجاتهم اونلاين وتحفيز التجارة عن بعد من خلال خدمة الديليفري المسموح بها، إذ لا يمكننا ان نقفل مؤسساتنا ومصالحنا بل علينا التكيف مع الوضع الراهن وابتكار الحلول من اجل الاستمرارية. لذلك ومن خلال شركة karimpress التي تعنى بالخدمات التسويقية عبر الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي سنقدم خدمات مجانية على مدى شهرين لهذه المؤسسات".
أضاف: "نمر اليوم بأسوأ ازمة اقتصادية عرفها لبنان عبر تاريخه مضافا اليها الازمة الصحية حيث ان ما تبقى من اقتصادنا يحاول التقاط النفس والصمود. ونحن من الاشخاص المؤمنين بهذا البلد والمتمسكين بالبقاء فيه مهما كانت الظروف، ونعمل على تشجيع كل صاحب مؤسسة وكل صاحب مشروع على الصمود والبقاء لنتمكن من إعادة الدورة الاقتصادية الى سابق عهدها. وانطلاقا من ذلك، أطلقنا في تجمع رجال الاعمال في صيدا والجنوب مبادرة تحت شعار "اذا الدولة ما بتساعد نحنا منساعد" لدعم اصحاب المصالح خلال هذه الفترة بالذات التي نعيش فيها الاقفال العام، وارتأينا ان نقدم لهذه المؤسسات خدمات تسويقية مجانية من خلال شركة Karimpress خلال شهري كانون الثاني وشباط من خلال تسويق منتجاتهم اونلاين وتحفيزهم على مبدأ التجارة الالكترونية، اي تسويق منتجاتهم اونلاين وبيعها عن طريق الديليفيري ان كان مطاعم او سناك او اي مؤسسات تقدم اي خدمات".
وتابع: "علينا ان نتكيف مع الوضع الحالي ونخلق المبادرات لنتمكن من الاستمرار، فعلينا ان نستمر بالعمل ضمن شروط الوقاية والتباعد".
وعن اهداف التجمع، قال: "التجمع ليس حكرا على اصحاب المؤسسات التجارية انما يضم ايضا اصحاب المطاعم والسناك والمهن الحرة، وحاليا ينضوي فيه نحو 65 مؤسسة متنوعة في صيدا والجنوب، وليس لدينا اي خلفيات سياسية ولا نتبع احدا بالسياسة انما هدفنا الاول والوحيد هو كيفية النهوض بالاقتصاد ومساعدة المؤسسات الصغيرة على قوننة نفسها والصمود لكي تنتظم الدورة الاقتصادية. ونعمل على عدة مشاريع تصب في اطار النهوض الاقتصادي أكان على صعيد صيدا او الجنوب، ونحن منفتحون على الجميع لاننا بكل بساطة نريد ان بدل أن نطعم سمكة أن نعطي صنارة. إيماننا قوي بهذا البلد، ونريد ديمومة واستمرارية المؤسسات التي هي اساس الاقتصاد، وان شاء الله سنطلق مبادرات في هذا الاطار ونستطيع بتعاون الجميع وايماننا بالوطن النهوض من جديد".
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