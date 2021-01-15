لبنان

بعد تطويق مبنى "الجديد".. عويدات يسحب إشارة توقيف الصحافي رضوان مرتضى

Lebanon 24
15-01-2021 | 18:23
A-
A+
Doc-P-784633-637463319043809554.jpg
Doc-P-784633-637463319043809554.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ذكرت قناة "الجديد" أنّ مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات سحب إشارة توقيف الصحافي رضوان مرتضى لكونها مخالفة باعتباره صحافياً لا يمثل أمام جهاز أمني، على أن يحضر مرتضى أمام النيابة العامة التمييزية وليس مديرية المخابرات.

 
وأعطى عويدات إشارة بإيداعه ملف توقيف مرتضى ووقف الإجراءات القضائية، على أن يدرسه لإتخاذ القرار.
 
 

وكانت آليات تابعة للجيش والشرطة العسكرية طوقت مبنى قناة "الجديد"، مساء اليوم، من أجل مداهمة الصحافي رضوان مرتضى وتوقيفه، بعدما أعطى مفوض الحكومة العسكري فادي عقيقي الاشارة باستدعاء مرتضى الى فرع التحقيق في مديرية المخابرات بجرم تضليل التحقيق القضائي في جريمة المرفأ والاساءة للجيش اللبناني واختلاق الجرائم بحق المؤسسة العسكرية وعدة جرائم اخرى تمس بهيبة الدولة.

ونقلت القناة مباشرة عملية تطويق المبنى، حيث اشارت المعلومات الى ان الدورية ذهبت ايضاً الى منزل مرتضى في محاولة لتوقيفه ولكنه لم يكن موجوداً في المنزل. 

 وعلقت نائب رئيس مجلس إدارة تلفزيون الجديد كرمى خياط على ما يحصل بالقول: "محاكمة الصحافيين تتم أمام محكمة المطبوعات ولسنا في دولة بوليسية"، وأضافت: "هل يوجد أي إرهابي داخل قناة الجديد حتى تحركت مخابرات الجيش؟".

وأكدت خياط أنّ "مرتضى موجود داخل المؤسسة ولسنا خائفين لأننا لم نرتكب أي جريمة وما حصل أمام المبنى هو الجريمة".

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:08 | 2021-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2021-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:06 | 2021-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:43 | 2021-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:57 | 2021-01-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
20:19 | 2021-01-15
20:18 | 2021-01-15
20:03 | 2021-01-15
19:59 | 2021-01-15
19:46 | 2021-01-15
19:42 | 2021-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website