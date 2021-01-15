فريق طبي بريطاني زار مستشفى صيدا الحكومي لدعمه في مكافحة الفيروس

زار وفد من فريق الطوارىء الطبي البريطاني مستشفى صيدا الحكومي الجامعي. وتقدم الوفد مديرة الفريق في أرجاء العالم الدكتورة لينا اشيفيري ومدير الفريق الطبي البريطاني في لبنان الدكتور رام فادي، حيث كان باستقبالهم رئيس مجلس ادارة مدير عام المستشفى الدكتور احمد الصمدي .

وعقد اجتماع بين الجانبين تم خلاله البحث في كيفية الحد من انتشار وباء كورونا وطرق المعالجة، مع أهمية تسليط الضوء على دور مراكز الرعاية الصحية الأولية والعاملين الصحيين في المجتمع لتخفيف الضغط على المستشفيات والقطاع الصحي .

وشكر الدكتور الصمدي الفريق الطبي البريطاني، مثنيا على "عمله طيلة الفترة الماضية في دعم المستشفى والمثابرة في تقديم التدريب وزيادة الخبرات العلمية والعملية للطاقم الطبي والتمريضي في مكافحة covid- 19".